Scompiglio e la porta aperta del Bruco "Posso andarci, dipende dalle situazioni"

di Laura Valdesi

SIENA

Scompiglio, a mente fredda quale è stata la cosa che più ti è dispiaciuta del Palio di luglio?

"Non mi voglio fossilizzare su fortuna o sfortuna, ci sono Palii più favorevoli ed altri meno. L’importante è non arrendersi e andare avanti".

Il capitano della Pantera ha detto che l’Assunta sarà un Palio meno matematico, a luglio erano 8 Contrade a 2 vicino a Tittia, e più strategico: sei d’accordo?

"Te lo dico il 17 agosto".

Sono uscite a sorte due Contrade, Chiocciola e Giraffa, dove potresti montare. Com’è andata l’estrazione?

"Certo, ci posso andare. Quanto all’estrazione è andata abbastanza bene, poteva andare peggio o meglio, tanto non ci puoi fare niente. Non la cambi".

Il capitano del Bruco apre la porta a Scompiglio, sebbene dica che non è un giubbetto affidato a priori. Potrebbe essere davvero la tua prima volta in via del Comune?

"Il Bruco non ha rivali, giusto che apra le porte a tutti. Ci posso andare, dipenderà dalle situazioni. Non leggo, né ascolto le interviste, dico la verità. Lavoro a nastro, mai staccato un giorno, come sempre fino a dopo agosto. E quando la sera smetto cerco di rilassarmi e concentrarmi su altri argomenti. Cerco di vivere".

Che fa Scompiglio quando ’vive’?

"Sto con la mia compagna, è bella una cena insieme, fare due risate con gli amici".

Hai corso molto spesso con la rivale in Piazza: non ti ha un po’ stancato?

"Ho sempre cercato di andare nelle situazioni che ritenevo per me più vincenti. Se avessi dovuto guardare ad evitare le avversarie sarebbe due anni che sto a piedi".

Violenta, dai primi rumors, potrebbe essere ritenuta troppo forte.

"A luglio l’avevo detto a tutti che se prendevano solo lei si poteva andare al mare il 29. Ad oggi non posso dire niente. Se ci fosse Violenta però anche con altri cavalli importanti, se non ci fosse credo che esistano buoni soggetti per fare comunque il Palio".

Anda e bola è da riprendere? Lo rimonteresti?

"Deve fare esperienza ma è un cavallino che lo può rifare. Se lo rimonterei? Dipende dal lotto, a luglio ho scelto la situazione migliore per me".

Resta il buon rapporto con l’Aquila e il canale aperto con l’Istrice?

"Cerco di tenere buoni rapporti con tutti perché è il mio lavoro. Ci sono Contrade con cui c’è un legame da più tempo, altre arrivate più di recente. Il Palio è fatto di rapporti".

Ti ha sorpreso la scelta di Ares?

"Non entro nel merito degli altri, ognuno è padrone della propria vita, se ha ritenuto di farlo vuol dire che andava bene così per lui. In questo mestiere ci sono più momenti brutti che belli. Un lavoro che ti mette costantemente alla prova e se psicologicamente non lo reggi non si può fare. Ripeto, non è un’attività semplice sennò ci sarebbero 6mila fantini del Palio".

La condizione mentale è fondamentale.

"Va di pari passo con quella fisica: ci vogliono entrambe"

Ti attendi qualche nome nuovo a cavallo ad agosto rispetto a luglio?

"Qualcosa ci sta, dipende dalle situazioni. Ci sono anche tante rivali".

Sempre il capitano del Bruco osserva che Tittia è in uno stato di grazia, fortissimo. Però ci sono fantini che possono tenergli testa: uno è Scompiglio?

"Lo devono dire gli altri, certo non mi giudico. Quanto valgo lo so ma cerco sempre di migliorarmi".

Sei stato uno dei più apprezzati alla sfilata di moda dei fantini per beneficenza: l’avevi già fatto?

"Macché! E’ stato per fare una risata e soprattutto per una giusta causa. Ma secondo te sono uno che va alle sfilate! Sono sempre in campagna".