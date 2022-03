Scommesse sportive, Gratta & Vinci e Slot machines: rischio-dipendenza tra i giovani

Conoscere il fenomeno del Gioco d’Azzardo Patologico in Valdelsa. Gli Educatori di strada di Coop21 si sono dati questo obiettivo tra settembre e dicembre 2021 quando, grazie a un finanziamento dell’Asl Toscana Sud-Est, hanno effettuato una mappatura del gioco d’azzardo in Valdelsa, spingendosi fino a Chiusi e intervistando circa 100 adolescenti. Nella fascia 15-25 anni un intervistato su tre dichiara di aver giocato per soldi almeno una volta nell’ultimo anno e almeno 2 su 10 dichiarano di aver speso più di 50 euro nell’ultimo mese.

Le scommesse sportive il gioco più sperimentato, seguite dai Gratta e Vinci e dalle Slot Machine. Dalla mappatura emerge nei comuni di Poggibonsi, Colle e Chiusi una presenza capillare sia di luoghi deputati al gioco d’azzardo (sale scommesse) che di Bar e Tabacchi nei quali è possibile scommettere. A tale proposito gli operatori di Coop21 insieme a Mixed Media hanno organizzato "Fill the gap" (Riempi il vuoto), presso l’associazione 1001.

Mixed Media ha incaricato l’illustratore Benedetto Cristofani di realizzare una grafica per il contrasto al Gioco d’azzardo: sarà affissa presso i comuni. Matteo Ceccherini (nella foto), psicologo e coordinatore del progetto, afferma: "Gli eventi vanno nella direzione di aumentare i momenti di protagonismo dei giovani, promuovendo la capacità di prendere decisioni rispetto agli stili di vita". Mara Gradassi, Referente per il Gioco d’Azzardo Patologico del Ser.D Alta Valdelsa, spiega: "Il gioco d’azzardo è un disturbo comportamentale a cui sono riconosciute le caratteristiche delle dipendenze da sostanza. L’accesso al Servizio, previo appuntamento ai numeri 0577-994985 – 84 -59 dalle 9 alle 14 dal lunedì al venerdì".