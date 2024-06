Scoglio maturità per 2145 studenti

Domani alle 8,30 prima prova scritta dell’esame di maturità 2024. Saranno 2.145 gli studenti e le studentesse delle classi quinte degli istituti superiori della provincia, di cui 1.194 nelle scuole secondarie di Siena. Le prove sono tre: dopo la prima di lingua italiana, ci sarà la seconda scritta, anch’essa nazionale, su una o più delle discipline che caratterizzano il corso di studi. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento la prova verte su competenze e nuclei tematici fondamentali di indirizzo. Il decreto del 26 gennaio ha individuato le discipline oggetto della seconda prova scritta e le discipline affidate ai commissari esterni. È prevista una ulteriore prova scritta in alcuni indirizzi di studio. La terza prova è un colloquio in chiave pluri e interdisciplinare per valutare la capacità dello studente di cogliere i nessi tra i diversi saperi e accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale del candidato.

Nel colloquio il candidato esporrà, con una breve relazione o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Per dimostrare di aver maturato le competenze di educazione civica come definite nel curricula d’istituto.