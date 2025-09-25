"Scivoli per la mente" a Monteriggioni. La cultura come risorsa sociale

"Scivoli per la mente" a Monteriggioni: quando la cultura diventa welfare. L’occasione è quella del 26 e 27 settembre perché il complesso monumentale di Abbadia Isola, a Monteriggioni, ospiterà il convegno “Scivoli per la mente. Cosa può fare la Cultura?”, a cura di Alessandra Nardini. L’iniziativa mette al centro una domanda cruciale: in che modo la cultura può trasformarsi in uno strumento concreto di benessere, inclusione e accessibilità per le persone affette da patologie neurodegenerative, e in particolare dall’Alzheimer? Un interrogativo che tocca da vicino il futuro del welfare culturale e che chiama a raccolta istituzioni, operatori, studiosi e cittadini in un confronto aperto e partecipato. Cultura come cura e inclusione, perché il convegno rientra nel quadro del progetto Sostenibilità e Occupabilità nel Patrimonio Culturale (2023-2027), Progetto di Eccellenza del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena. L’obiettivo è ambizioso: valorizzare il patrimonio culturale non soltanto come custode della memoria storica, ma anche come risorsa sociale capace di incidere sulla qualità della vita delle comunità. L’idea è che i luoghi della cultura possano evolvere in presìdi attivi di cittadinanza, capaci di accogliere fragilità. Cultura come pratica di prossimità e strumento di coesione. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Dssbc e il Comune di Monteriggioni, con il patrocinio della Società degli Archeologi Medievisti Italiani (Sami). Comune e Università hanno recentemente siglato un accordo quadro che rafforza il legame tra ricerca accademica e territorio, con l’idea di fare di Abbadia Isola un vero e proprio laboratorio, in cui cultura, formazione e welfare camminano insieme.

Il ruolo pionieristico del MaM, se a livello nazionale non tutti i musei hanno intrapreso con continuità la strada del welfare culturale, il Museo Archeologico di Monteriggioni (MaM) rappresenta un esempio virtuoso. Da due anni il MaM aderisce alla rete “Musei Toscani per l’Alzheimer”, promuovendo percorsi come “Storie nella Storia”. Un progetto che apre le porte del museo, tutte le settimane, a persone con Alzheimer e ai loro familiari, trasformando la visita in un’esperienza di relazione, stimolo e memoria condivisa. Questo impegno dimostra come la cultura, se pensata e offerta con attenzione, possa diventare parte integrante delle politiche di cura, andando oltre il ruolo tradizionale del museo come luogo di esposizione, per diventare spazio di vita e comunità.