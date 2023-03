Scippo in zona largo Campidoglio Anziano corre dietro al malvivente

di Paolo Bartalini

Malviventi privi di scrupoli. Colpiscono in pieno giorno, prendendo di mira i più fragili. Nel caso specifico un’anziana, che si è vista strappare la collana d’oro mentre stava tranquillamente passeggiando in compagnia del marito a Poggibonsi in largo Campidoglio. Un quartiere interessato da un costante viavai di persone, per la presenza di numerose attività commerciali e per la vicinanza con l’accesso alla stazione ferroviaria e al centro storico attraverso il Parco urbano dell’ex scalo merci. In quel preciso momento, tuttavia, a quanto sembra, nessuno si trovava nei paraggi.

E così lo sconosciuto, descritto come un giovane in abbigliamento sportivo, ha finito per approfittare dell’inusuale contesto "deserto" per agire indisturbato in un lampo e poi darsi alla fuga in direzione dell’adiacente via Quadrata, tra le vetture parcheggiate in prossimità dei garage al servizio del condominio. L’autore dell’incursione è riuscito a far perdere in fretta le proprie tracce (forse aiutato da un complice che lo aspettava in un’auto in sosta?), nonostante il coraggioso tentativo di inseguimento da parte del marito della donna.

La quale, malgrado il gesto violento compiuto ai suoi danni dall’aggressore, ha saputo mantenersi in equilibrio. Riportando però delle conseguenze al collo, comunque nel complesso non gravi, oltre a un comprensibile shock a causa dell’accaduto. Sequenze terribili che hanno determinato, a carico della signora, la fulminea perdita di un bene prezioso, dal notevole valore anche di carattere affettivo.

L’allarme è arrivato ai Carabinieri, intervenuti sul posto per raccogliere informazioni in merito alla vicenda.

In largo Campidoglio sono giunti pure i sanitari dell’emergenza. Gli uomini dell’Arma si stanno occupando delle indagini del caso, mentre gli abitanti della superficie compresa tra via Redipuglia e via della Libertà non esitano a far sentire la loro voce, anche rivolgendosi al nostro giornale, in materia di sicurezza nell’area. Una rete di strade terminata adesso sotto la lente di ingrandimento: "Siamo già al secondo episodio del genere, nell’arco di qualche mese - affermano in conclusione i residenti - sempre con una persona anziana a ritrovarsi nel ruolo di vittima delle attenzioni dei malviventi".

Si tratta di un allarme senza dubbio da affrontare con il massimo dell’attenzione e in tempi rapidi, soprattutto per una questione di sicurezza sociale.