Scippatore bloccato in pieno centro E’ sotto accusa per numerosi colpi

Preso dalla Polizia il presunto autore di scippi a Poggibonsi. A bordo di un’auto civetta, davanti agli occhi di numerose persone presenti in quel momento e quindi in qualche maniera testimoni, è scattata in piazza Mazzini l’operazione compiuta dal dirigente del locale Commissariato, Gianluigi Manganelli. Le forze dell’ordine erano da alcuni giorni sulle tracce del malvivente, dopo che erano stati rilevati vari episodi dagli abitanti di Poggibonsi.

Incursioni anche ai danni di anziani, che stavano tranquillamente camminando e si erano visti strappare dal collo la catenina e altri oggetti preziosi in loro possesso. Situazioni che si erano verificate in più di una zona di Poggibonsi e che avevano suscitato un notevole allarme tra i residenti. Anche sui social era scattato il tam tam. La rete invitava soprattutto i più fragili e indifesi a prestare attenzione a casi gravi che sembravano assumere anche una certa frequenza sul territorio comunale. E non erano mancati i commenti da parte di quanti erano venuti a conoscenza delle vicende avvenute a Poggibonsi. Si sono lette delle richieste di intervento e appelli, in particolare da parte degli autori dei post pubblicati sui profili, con l’aggiunta di descrizioni sommarie delle dinamiche. Sequenze sfociate anche in una conseguenze, per fortuna non gravi, a livello fisico a carico dei malcapitati. Dopo le indagini ad ampio raggio effettuate nel circondario, ecco quella che potrebbe essere considerata la svolta riguardo alle responsabilità dei colpi compiuti. La Polizia, su un’auto in borghese e quindi priva di qualsiasi contrassegno delle forze dell’ordine, ha deciso di procedere con l’intervento ed è stato proprio il dirigente Manganelli a portare a termine l’azione nel centro della città, in piazza Mazzini, tra il viavai della gente nell’area della stazione ferroviaria e delle fermate dei mezzi del trasporto pubblico locale. Un argomento che poi è divenuto tema di discussione tra gli stessi presenti in quello stesso luogo. Da tempo Poggibonsi non era teatro di episodi movimentati come scippi, anche per merito dei servizi di controllo del territorio intensificati dalle forze dell’ordine per prevenire determinate situazioni a rischio per la comunità. Il recente periodo era stato invece caratterizzato da tali eventi, che hanno poi condotto la Polizia sulle orme del presunto malvivente.

Paolo Bartalini