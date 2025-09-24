Sciopero per la Palestina: "Ho aderito alla causa e sono stata attaccata"

"Lunedì ho aderito allo sciopero in appoggio alla causa del popolo palestinese, chiudendo per un giorno il mio locale con tanto di cartello affisso per spiegare i motivi. E ben presto sono iniziate ad arrivarmi recensioni negative da persone di origine israeliana. Denuncerò l’episodio alle forze dell’ordine". Silvia Troiani è contitolare di una attività a San Gimignano. È la focacceria paninoteca Doc, in zona Baccanella, nei pressi della fermata degli autobus turistici. "Mai avrei pensato di trovarmi a fare i conti con dei contenuti diffamatori sui canali social – spiega Silvia Troiani – anche perché il mio era un avviso per non spiazzare i clienti, che sanno che il turno di riposo settimanale è il martedì, non il lunedì. Necessario motivare la mia scelta. E così ho scritto una frase, tradotta pure in inglese, all’ingresso: ‘Questo locale aderisce allo sciopero generale in solidarietà al popolo palestinese’. Anche per offrire un segnale di impatto, senza offese nei confronti di alcuno, in un punto di approdo di turisti da tutto il mondo. È stata una stagione non proprio agevole dal profilo lavorativo, però è importante il significato della mobilitazione per una ragione che ho ritenuto giusta. Il diritto a scioperare, a manifestare affinché i bambini non siano più massacrati: un principio che a mio parere possiede un valore morale rilevante. Capace di andare oltre a un incasso". Amareggiata per i commenti apparsi su Google Maps…"Una decina i giudizi negativi. I più offensivi sono stati ‘oscurati’ da Google e sono comunque rimaste le recensioni avverse nei riguardi del locale. Sascha e io, che non utilizziamo prodotti industriali bensì a chilometro zero, rispettiamo sempre chiunque, le abitudini di quanti entrano nella nostra superficie, le culture differenti, i vari tipi di alimentazione". Non sono mancati gli attestati di stima dalla comunità: "Si è creata una rete di solidarietà ad opera di amici, di persone che hanno mostrato condivisione, anche il sindaco e il vice sindaco di San Gimignano. Un sostegno corale – conclude Silvia Troiani – da considerare al pari di una testimonianza di affetto in un momento di forte dispiacere per certe reazioni, in un mondo già di per sé martoriato".

Paolo Bartalini