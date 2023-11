Sciopero, i mille da Siena: "Un’adesione massiccia"

Erano in 50mila a Firenze a dimostrare la contrarietà alla manovra finanziaria annunciata dal Governo Meloni. Lavoratori, lavoratrici, giovani e meno giovani, del pubblico e del privato, in corteo da Piazza Indipendenza a Piazza Santissima Annunziata in occasione dello sciopero generale proclamato da CGIL e UIL. Un successo, sia la manifestazione che lo sciopero, nel quale anche Siena ha giocato la sua parte. Nonostante la consapevolezza dei numerosi disagi creati, soprattutto nel mondo dell’industria e aziendale, e la mancata adesione del sistema dei trasporti nel territorio provinciale, esentati per aver già affrontato uno sciopero una settimana fa, la partecipazione e è stata importante, quasi sorprendente. Come racconta il segretario provinciale Cgil, Fabio Seggiani.

"Eravamo almeno 1100 da Siena, e parlo solo a nome di CGIL – rivela Seggiani -. Siamo partiti con 18 pullman pieni, seguiti da tantissime macchine. Ma c’è anche chi è partito senza passare da noi: giovedì sera avevamo già esaurito i posti, eppure avevamo ancora richieste. Figuratevi quanto può crescere il numero se consideriamo anche UIL. Una manifestazione bellissima, molto partecipata. A quanto pare sono in tanti ad aver compreso il significato di questo sciopero".

Una manifestazione tra le più imponenti andate in scena a Firenze negli ultimi anni. "Pur nelle difficoltà – continua Seggiani -, sapendo del sacrifico che chiedevamo ai lavoratori già in balia di tutti quei fattori economici e sociali che hanno complicato lo sciopero, l’adesione alla mobilitazione nel senese è stata massiccia. Soprattutto nelle aziende strutturate del settore agricolo ed edile, del metalmeccanico. Molte aziende sono rimaste chiuse con adesione al 100% dei dipendenti. Per quanto riguarda il comparto pubblico, i dati devono essere certificati e non potremo darli fino a domani (oggi, ndr). Ovviamente dai non partecipanti andranno sottratti i servizi essenziali".

Le piazze però adesso pretendono una risposta, e la mobilitazione non si fermerà. "Vorremo che la legge di bilancio fosse discussa in Parlamento – conclude -, cosa che non mi sembra si stia verificando. Il Governo deve ascoltare queste piazze. Le manifestazioni andranno avanti il 20 e 27, fino al primo dicembre nelle isole. Per arrivare a quelle modifiche che i lavoratori chiedono, ci vorrebbe il coraggio di andare a prendere quelle risorse che questa manovra non ha preso in carico, tagliando e spostando piccoli pezzi, senza produrre ciò che noi chiedevamo. Siamo dalla parte del giusto, queste giornate ci incoraggiano".

Andrea Talanti