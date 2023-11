Sciolta in anticipo la convenzione con Monticiano e Murlo. Il segretario generale Nardi ora lavora in esclusiva I Comuni di Siena, Monticiano e Murlo hanno deciso di sciogliere anticipatamente la convenzione di Segreteria comunale a far data dal 15 novembre. Il Consiglio comunale ha approvato il documento, per rispondere alla necessità di una diversa soluzione organizzativa.