Scintille all’ultima curva Confronti, sale la tensione

I toni si accendono sul finale della campagna elettorale. Peccato che per lo più si tratti di duelli personali, accuse reciproche, che non vanno ad incidere su programmi e progetti. Una contesa sui generis, che anche lunedì ai Rozzi e ieri alla Camera di Commercio ha visto centrodestra e centrosinistra toccarsi solo in punta di fioretto, mentre sono le anime civiche a scontrarsi pesantemente tra loro. Non è storia nuova la diatriba tra Ferretti e Pacciani, così come non pochi sono i colpi scambiati a distanza tra il polo guidato da Castagnini, con il sindaco uscente De Mossi in prima linea, e quello impersonato da Fabio.

I rapporti di Ferretti con Ceccuzzi, l’ombra di Piccini alle spalle di Pacciani, la sfilata di ministri in supporto a Fabio, l’ormai plurinominato ricciarello magico, le appartenenze di Montomoli, l’aglione di Bozzi: sono i temi cardine della sfida tra gli ‘Hateful Eights’ che, come nel film di Quentin Tarantino, si sfidano a colpi di accuse e vetriolo. A rimanerne, sarà solo uno; o forse due, proprio come nel western hollywoodiano.

"Non esiste una lista Pacciani perché Piccini non lo ha permesso" è l’accusa lanciata nell’incontro a Canale3Toscana (con le domande di Pino Di Blasio, caporedattore de La Nazione, e Aldo Tani, titolare del format InPolitica) da Montomoli a Pacciani, che ha fatto perdere la calma al leader del Polo Civico. "Non ti permetto di dire una cosa del genere", la risposta piccata dai toni forti. È un tutti contro tutti riassunto nel video ‘Pillole di campagna elettorale’, realizzato da RadioSienaTV. "Mi chiedo come Montomoli possa garantire la trasparenza necessaria viste le sue appartenenze massoniche" ha incalzato Boldrini dei 5 Stelle. "Io invece mi chiedo come possa provenire un’accusa del genere da chi ha come leader una figura mista tra un comico e un guru", la risposta.

Ma è ancora la querelle Piccini a farla da padrone. Ferretti a Pacciani: "La figura che è alle sue spalle ha avvelenato Siena negli ultimi 20 anni". "La ringrazio per avermi dato del burattino – il commento di Pacciani –, ciò dimostra come ragiona la sua parte politica, cui auguro di non governare per altri 100 anni".

Oggi alle 15 nuovo round alla Cgil, l’ultimo dibattito domani alle 17 alla Cna.