"Scienze della vita, abbiamo parlato al vento"

"Sono ormai anni che la Cgil di Siena, ben prima dell’idea del Biotecnopolo, cerca di trovare, nelle istituzioni e nelle altre parti sociali, interlocutori con cui condividere un’idea di futuro sviluppo della città e del suo hinterland legato alle scienze della vita, ma abbiamo parlato al vento, in un desolante deserto".

È quanto afferma Fabio Seggiani (nella foto), segretario generale della Cgil Siena, che ricorda le proposte per la "costituzione di un moderno distretto industriale. Il dibattito di oggi su Biotecnopolo e Fondazione Tls sarebbe stato secondario se le energie e le capacità del nostro territorio avessero trovato fondamentale quella discussione, partendo dalla valorizzazione di quanto era già presente in termini di formazione, ricerca, produzione, occupazione". Per Seggiani, "Tls poteva e doveva avere un ruolo importante in questo percorso, ma le istituzioni e le forze sociali avrebbero dovuto progettare e realizzare condizioni infrastrutturali, logistiche, di servizi integrati da mettere a disposizione delle imprese".

Sul tema Tls interviene anche Andrea Valenti, segretario provinciale del Pd. "Tls rappresenta una delle avanguardie strategiche più importanti a Siena di questi ultimi decenni, una delle fabbriche di innovazione più significative della Toscana e un incubatore di idee e progetti tra i pochi che ha realmente funzionato in Italia", afferma Valenti. Il segretario Pd aggiunge che "Tls è stato per tutti, nessuno escluso, sin qui luogo di orgoglio; quindi, cerchiamo di capire meglio eventuali difficoltà e fare argine, anziché scagliare pietre sommarie". Forse, aggiunge a proposito del Biotecnopolo", "si è fatto troppo affidamento sulle rassicurazioni di questo governo di destra, che invece su Siena ha rallentato e tradito percorsi strategici e di crescita".