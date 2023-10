Scienze biologiche. Riaperta la procedura di immatricolazione

Da lunedì scorso è nuovamente aperta la procedura di immatricolazione al corso di laurea in Scienze biologiche. L’immatricolazione, tramite la segretieria on line, è consentita, in base all’ordine cronologico delle richieste di ammissione presentate, fino al raggiungimento di 250 studenti previsti e comunque non oltre il 2 novembre.