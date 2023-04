Sciatori sulla vetta Pienza fa il pieno

Neve sull’Amiata, qualche sciatore ha fatto Pasqua sugli sci. Aperto il campo scuola della vetta con il tapis roulant, unico impianto di risalita, aperto. Neve tardiva che è, comunque, servita sia per richiamare tante persone, sia per alimentare le sorgenti idriche. In vetta, ma anche nei paesi della zona, non c’è stato il tutto esaurito ma di gente ce n’è stata comunque parecchia. Il boom si è registrato invece in Val d’Orcia. Impossibile trovare una camera libera, problematico trovare un posto nei ristoranti. Un’affluenza record con tanti romani e fiorentini, ma anche molti stranieri.

"Un fine settimana con dei giorni straordinari – dice Roberta Rondini, da poco eletta alla presidenza della Pro Loco di Pienza –. Direi, da ricordare. Grande affluenza con il ritorno considerevole di turisti arrivati da molto lontano".

La riprova della grande affluenza si è vista molto prima di arrivare nel centro di Pienza. Auto parcheggiate lungo la strada provinciale sia quella che corre verso San Quirico d’Orcia (anche qui le presenze hanno raggiunto livelli record) sia quella che scende verso la Val d’Orcia. Tante automobili, tanti pullman. Nella Città di Pio II l’area riservata al loro parcheggio era anch’essa esaurita, pur dovendo pagare il ticket di quaranta euro.

"Le premesse per una stagione da record, o comunque da grandi numeri – dice ancora la presidente della Pro Loco di Pienza – ci sono tutte. Dopo questa ottimo periodo delle vacanze pasquali si prevede grande affluenza anche per il ponte del 25 aprile e per quello del primo maggio. Poi – conclude Roberta Rondini – entra nel vivo il programma delle nostre iniziative finalizzate a dare forza alla capacità di attrazione turistica di Pienza anche nel periodo dell’estate".

