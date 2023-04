Sciami di api: chiuso il duomo a San Gimignano, pompieri a Fonte Gaia

Un’invasione di api nella nostra provincia. Ma due sciami in particolare ieri hanno creato allarme – oltre che curiosità – in luoghi presi d’assalto dai turisti in questo ponte del 25 aprile: il Duomo di San Gimignano e Fonte Gaia a Siena. Tutto è stato risolto, in entrambi i casi, con l’intervento di un apicolore.

Il primo problema si è manifestato ieri mattina nella città delle torri quando il parroco si è accorto dell’enorme sciame che si era posato sulla facciata del duomo. Una grande macchia nera, come documenta la foto che pubblichiamo. Per precauzione ha chiuso il portone lasciando aperto solo l’ingresso dal battistero in maniera da consentire ai visitatori e ai fedeli di entrare in sicurezza. Poi è stato chiesto subito l’intervento di un apicolore che ha prima individuato la regina e, una volta inserita nel contenitore, piano piano è stata seguita anche dal resto dello sciame.

In Piazza del Campo, invece, tutto è accaduto nel primo pomeriggio. Tantissimi i turisti che si godevano il sole e sedevano ai tavoli dei locali quando è stato notato lo sciame che si è posato proprio sul lato destro, guardando spalle al Comune, di Fonte Gaia. Era pieno di bambini, in quel momento. Un agente della municipale ha avvertito subito i vigili del fuoco che sono arrivati con una squadra e poi, come a San Gimignano, si è cercato un apicoltore, giunto da Sovicille. Un fatto simile era avvenuto tempo fa sulla facciata della basilica di Provenzano. Recuperata l’ape regina e messa in una cassettina gialla, è stata lasciata appoggiata sulla fonte per consentire alle altre api di seguirla ed entrare dentro. Il tutto veniva fotografato e filmato dai turisti. Si è atteso il crepuscolo per riprendere il contenitore anche se sembrava che lo sciame fosse così grande che in uno solo non entrava.

La.Valde.

R.F.