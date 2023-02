Sci, la stagione va verso la chiusura

Sole sulla vetta dell’Amiata, nebbia più in basso, manto nevoso delle piste che si assottiglia. Ieri sulle piste da sci poca gente, come da previsioni. Le condizioni del tempo, quelle dell’innevamento, non richiamano il grande pubblico. Così ieri, ma sarà cosi anche oggi, non c’è l’affluenza registrata negli ultimi week-end. La stagione invernale si avvia verso la chiusura. Nel penultimo fine settimana di febbraio, in altre condizioni climatiche, si poteva sperare di arrivare anche oltre la metà di marzo. Ma, a oggi, non è così. Non sono previste precipitazioni nevose, il gran freddo è passato, non ci sono le condizioni per produrre neve artificiale. E anche se ci fossero l’impianto per l’innevamento artificiale non potrebbe essere azionato. C’è il problema dell’acqua: l’invaso che serve gli impianti del versante grossetano è a secco; quello che dovrebbe servire gli impianti del versante senese non è utilizzabile. Una stagione invernale che chiude quindi in grande perdita. Mancanza di neve nel periodo delle vacanze di Natale (il clou della stagione), neve per quattro eccezionali fine settimana caratterizzati, però, da disservizi, disagi e polemiche. Si avvicina l’ora di tirare le conclusioni di una stagione invernale troppo breve e piena di inconvenienti. L’Amiata ha una rinnovata certezza: se c’è neve arrivano gli sciatori. Ma, quando arrivano neve e sciatori, non deve farsi trovare impreparata come è accaduto quest’anno.

Massimo Cherubini