Schlein lancia Ferretti "È la persona giusta per riscattare Siena dopo cinque anni"

di Orlando Pacchiani

"Questa città merita di essere riscattata e Anna Ferretti è la persona giusta per farlo". Elly Schlein torna per la prima volta a Siena nelle vesti di segretaria nazionale Pd, qui dove sono le sue radici e saldi rapporti familiari. Lo fa in un luogo simbolo per la sinistra senese, quel circolo di Sant’Andrea dove prima o poi hanno fatto tappa tutti i leader del partito. Ieri c’era l’atteso pienone ed era palpabile l’entusiasmo, per la neo segretaria. Quanto poi questo si tradurrà in voti è un altro discorso, ma la candidata è fiduciosa: "Non possiamo permetterci di perdere, veniamo da cinque anni al buio in cui è cambiato tutto ma in peggio. Siena deve tornare protagonista rispetto al territorio, essere uno snodo per i servizi, ripensare le politiche del lavoro, delle scuole, delle famiglie".

Intorno a lei, oltre ai candidati al consiglio comunale, ci sono i parlamentari, consiglieri regionali, il segretario toscano Fossi.

"Qui c’è una comunità che si ritrova – ha detto Schlein – anche nelle differenze, ma impegnata a costruire una speranza, convinti che la cura del territorio, la giustizia sociale, la difesa della sanità pubblica siano tratti distintivi del nostro impegno". Toccati ovviamente anche molti temi nazionali: il 25 aprile che si avvicina ("non permetteremo a nessuno di riscrivere la storia", apice dell’applausometro), l’allarme ambientale e le nomine nelle partecipate statali ("il governo si è chinato agli interesso delle lobby delle fonti fossili"), il Pnrr ("rischiamo di perdere finanziamenti"), la questione migranti, con il no deciso "al tentativo di far rientrare i decreti togliendo la protezione speciale, ci opporremo in ogni modo".

Argomento sul quale interviene anche Ferretti: "A Siena la maggioranza ha subito votato una mozione contro gli Sprar per poi lasciare i richiedenti asilo alla stazione in condizioni pietose, il Comune non può limitarsi a dire ’non tocca a noi risolvere il problema’".

Dal palco sono intervenuti anche i due segretari. Quello provinciale, Andrea Valenti, ha criticato il "sovranismo in salsa locale che ha fatto calare una cappa sulla città. Il Pd non può più stare chinato a chiedere scusa, lo abbiamo già fatto abbastanza e soprattutto non accettiamo lezioni da chi ha spolpato il sistema e poi si è presentato a governare sotto nuove vesti".

Il segretario comunale Massimo Roncucci ha lanciato la sfida per "liberare la città dopo cinque anni di guasti della destra. Dobbiamo recuperare la fiducia del popolo di centrosinistra, c’è un civismo enfatizzato contrapposto ai partiti, che spesso è un modo autoreferenziale per far restare in pista chi è già transitato da più partiti".

E Schlein ha definito una "candidatura bellissima" quella di Anna Ferretti: "È tempo di aprire una nuova pagina e lei è la persona adatta, per riproporre una cura della città che è mancata in questi anni, impegnarsi per garantire opportunità per i giovani che qui studiano in un buon sistema formativo. La sua storia legata al sociale, all’attenzione ai fragili, alla coprogettazione con il terzo settore è per noi un faro per costruire un futuro migliore".