Schianto sulla Mare, la dinamica è un rebus

di Laura Valdesi

Incidente sulla Siena-Grosseto, la dinamica è ancora da chiarire. Documenti e rilievi sono sul tavolo della polizia stradale che domenica sera ha eseguito gli accertamenti per capire cosa è accaduto al chilometro 50+800, all’altezza di Fontazzi. Come mai c’è stata una carambola di cinque mezzi con otto persone coinvolte, di cui sette ferite. Dal policlinico sono giunte ieri notizie rassicuranti sulle condizioni dei pazienti portati alle Scotte dall’ambulanza della della Pubblica assistenza di Siena, della Misericordia di Paganico e della Pubblica di Castelnuovo Berardenga. E anche la donna di 22 anni di Murlo che è stata tirata fuori dai vigili del fuoco dal furgone Doblò capottato non è in prognosi riservata.

Non sono mancate neppure le polemiche, quando succede qualcosa sulla Siena-Grosseto è una tradizione. Perché l’incidente è avvenuto poco prima delle 21 ma soltanto 40 minuti dopo la mezzanotte la carreggiata è stata riaperta e le vetture rimosse dall’autosoccorso ’Sicar’. Molti automobilisti, con famiglia e anche bambini, sono rimasti per alcune ore fermi in coda. Sebbene qualcuno in verità abbia fatto manovra, invertendo la marcia per imboccare le strade secondarie in modo da superare l’intoppo. Che è avvenuto peraltro in un tratto rettilineo anche se non ancora raddoppiato.

Si torna pertanto alla dinamica. Gli elementi certi in questa carambola sono innanzitutto che che il furgoncino Doblò stava viaggiando in direzione Grosseto. Al volante V.F., 33 anni. Stessa direzione per un’Audi guidata da un uomo rimasto fortunatamente illeso.

Gli altri tre mezzi coinvolti nell’incidente stavano procedendo invece in senso contrario, verso Siena. Un monovolume Citroen con due persone a bordo, alla guida una 40enne di Carmignano, in provincia di Prato. Quindi la Nissan condotta da un 31enne di Grosseto che aveva accanto una coetanea di Civitavecchia. Infine una Renault Clio al volante della quale c’era un 28 che viaggiava da solo.

Cosa sia accaduto appunto fra i cinque mezzi e di chi sia la responsabilità, per così dire, dell’innesco della carambola che ha tenuto bloccato un tratto della Mare per ore verrà ricostruito in maniera certosina dalla Stradale.