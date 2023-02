Schianto, 8 feriti Grave una donna

Una scena surreale quella

che si è presentata ieri sera, poco prima delle 21, a vigili del fuoco, ambulanze e medici del 118: in mezzo al buio pesto della Siena-Grosseto, all’altezza del bivio di Fontazzi, al chilometro 50+800, una carambola di auto e tanti feriti. Il traffico che si blocca completamente e che viene deviato per consentire ai pompieri di estrarre una donna che era rimasta incastrata nel furgone capottato sulla carreggiata. I vigili del fuoco l’hanno salvata tirandola fuori dall’abitacolo e affidandola ai sanitari, quindi la corsa al policlinico. Le sue condizioni apparivano gravi.

Sul posto sono arrivati i carabinieri ma i rilievi, particolarmente complessi per ricostruire la dinamica dell’incidente e le relative responsabilità, sono stati eseguiti fino a notte fonda dalla Polizia stradale di Siena presente con i colleghi di Montepulciano. Almeno altri sette i feriti che hanno avuto bisogno di cure: si trovavano nelle quattro macchine coinvolte nello schianto insieme al furgone. Alle 23 passate non erano ancora stati rimossi i mezzi. Necessaria anche la bonifica del fondo stradale per via della perdita di olio.

La.Valde.