Schiaffi in strada alla moglie: "Via da casa" A Chianciano, un uomo ha schiaffeggiato pubblicamente la moglie, scatenando l'intervento dei passanti e dei carabinieri. La procura ha chiesto una misura cautelare per il marito, geloso e con problemi legati all'alcol. Il divieto di avvicinamento è stato confermato in udienza.