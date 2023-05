Schiaffi al DOTTORE

L’operaio di Chianciano di 52 anni finito accidentalmente dentro una tramoggia mentre lavorava in una cava a Sarteano sta migliorando. Ieri era ancora ricoverato alle Scotte in osservazione breve intensiva ma non corre pericolo di vita.

Mentre proseguono gli accertamenti per capire come si è verificato l’infortunio, si attende la decisione dell’Asl Toscana sud Est in merito ad una denuncia in corso di valutazione per l’aggressione fisica e verbale a due suoi operatori giunti sul posto con Pegaso. L’infermiera grossetana ed un medico di Siena che lavora al ’Misericordia’, dopo il loro servizio, sarebbero stati aggrediti da un lavoratore della cava anche se si trovavano lì solo per svolgere il loro lavoro. Tutto sarebbe nato sembra dalla poca celerità dell’intervento: secondo i colleghi dell’operaio coinvolto nella caduta, l’elisoccorso Pegaso sarebbe arrivato tardi, non sarebbe dovuto atterrare e i sanitari si sarebbero dovuti calare con il verricello per velocizzare il soccorso.

Una volta arrivati il medico

è stato preso a schiaffi mentre l’infermiera sarebbe stata colpita al volto da un pugno. Adesso stanno bene e dopo una breve medicazione sono stati dimessi.