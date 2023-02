Schermaglie nella maggioranza Botta e risposta fra Pagni e Benini

Se qualcuno voleva un antipasto di campagna elettorale, soprattutto dalle parti dell’attuale maggioranza, negli ultimi giorni ha trovato spunti interessanti sui social. Capitolo uno, strada Massetana, quella che da Colonna San Marco sale verso l’omonima porta, da molti anni disastrata per l’invasione delle radici dei pini in particolare nella carreggiata a salire. Al di là del contenuto della vicenda (la carreggiata è ora chiusa alla viabilità in attesa dei lavori), prioritario certo per i cittadini, è interessante la genesi comunicativa della situazione: l’ex sindaco Bruno Valentini denuncia la cosa sui social, Uniti per Siena (la lista promossa da Francesco Giusti, fedelissimo del sindaco De Mossi) rilancia la polemica accusando direttamente il vicesindaco Andrea Corsi, subito dopo l’assessore Paolo Benini la condivide senza ulteriori commenti, evidentemente approvandola e quindi sposando le accuse al collega di giunta. Capitolo due, questa volta a parti invertite. Riccardo Pagni, quasi certamente capolista di Fratelli d’Italia alle amministrative dopo il pieno di voti alle regionali, gira un video al Campo scuola, di fatto denunciando le lentezze nei lavori, tema al centro di ampie polemiche nei mesi scorsi. "I lavori al campo scuola sono stati considerati da tutti noi che lo frequentavano come una specie di presa in giro, magari involontaria", scrive tra l’altro Pagni. E quindi questa volta nel mirino delle critiche c’è un assessore legato a De Mossi (con un fugace passaggio proprio in Fratelli d’Italia) e che dovrebbe guidare la lista Uniti per Siena, Paolo Benini (nella foto), che non perde tempo a rispondere sempre via social: "Strano che non si dica inoltre che l’altra volta fu chiuso un anno (il riferimento ai lavori con la giunta Valentini ndr), per rifare solo la curva che ha ceduto di nuovo subito dopo. E perdonami l’immodestia ma quel campo si fa perché ci siamo noi e io in particolare". Due esempi simbolici di una campagna elettorale e un fine mandato amministrativo che saranno frizzanti come non mai, dalle parti dell’attuale maggioranza. Anche se condurre una campagna contro l’altra metà di quelli con cui per cinque anni si è governato insieme non sarà un’impresa facile.

Orlando Pacchiani