Scende in pista Bersani. Sostegno a Cenni

Doppio appuntamento oggi a Poggibonsi per un big della politica nazionale. Pier Luigi Bersani interverrà nella campagna elettorale a sostegno di Susanna Cenni, candidata sindaco per il centrosinistra alle amministrative. Segretario del Pd dal 2009 al 2013, Bersani è tuttora una delle personalità di spicco del suo partito. Questo pomeriggio alle 18, nella sala La Ginestra in via Trento, Bersani parteciperà a un’intervista pubblica insieme con la candidata sindaco. Alle 20, poi, sempre presso La Ginestra, è in agenda una cena di sottoscrizione in compagnia della comunità del Pd locale. "Evento, quest’ultimo, già praticamente sold out", spiegano gli organizzatori nell’occasione.

"Insieme al Partito Democratico di Poggibonsi – afferma dal canto suo Susanna Cenni – siamo molto felici di vivere questo momento di confronto con Pier Luigi Bersani, con il quale ho condiviso la mia esperienza da parlamentare alla Camera dei Deputati dal 2008 al 2022. Bersani richiama un passato importante del Pd e, con il suo sguardo lucido, è un grande riferimento politico e culturale". Continua, intanto, la campagna elettorale della candidata Cenni. Un itinerario che interessa alcuni degli aspetti basilari della vita quotidiana della città attraverso una serie di incontri e confronti con rappresentanti dell’associazionismo, del volontario, delle categorie economiche. Numerosi gli appuntamenti di Radio Scarpa, il percorso di partecipazione in più tappe lanciato dalla stessa Cenni al momento della presentazione della sua candidatura. "Inoltre, nei prossimi giorni, torneranno a riunirsi i tavoli programmatici per la città Futura", si fa sapere ancora, in previsione dei nuovi progetti.

Paolo Bartalini