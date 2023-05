Scavi al S.Maria, il nodo reperti "Ripresi ceramiche, ossa e vetri"

Scavi al Santa Maria della Scala, non ha testimoniato ieri il sindaco Luigi De Mossi. Che infatti sarà ascoltato a settembre nel processo che vede imputata l’architetto Caterina Biagini, dipendente di palazzo pubblico. Nella stessa udienza deporrà anche l’ingegner Francesco Montagnani, dirigente dei Lavori pubblici, Antonio Lauria, il maestro d’arte titolare della ditta che porta il suo nome ed eseguì l’intervento, un operaio della ditta ed il coordinatore della sicurezza. Come si ricorderà, il cuore della vicenda giudiziaria era uno scavo per il recupero ed il restauro della cosiddetta strada interna al Santa Maria. Oltre a contestare all’architetto contravvenzioni relative appunto al progetto, avrebbe violato il Codice dei beni culturali e del paesaggio non impedendo la modifica di reperti di valore. Si ipotizzano inoltre possibili illeciti relativi alla mancanza sorveglianza archeologica sull’opera.

"Chi doveva nominare l’archeologo?", è stato chiesto dai difensori Sandro Sicilia e Paolo Panzieri al consulente del pm Federico Cantini. "Di solito se ne occupa l’ente che propone il progetto", ha ribattuto ricordando poi di aver fatto un sopralluogo dal quale si evinceva che la stratigrafia archeologica era stata intaccata. "Siamo stati chiamati per prendere visione di cosa succedeva", testimonia un altro archeologo chiamato dal Comune. "Abbiamo setacciato la terra di risulta che era stata lasciata al Fosso di Sant’Ansano vagliandola per recuperare i reperti. C’era materiale vario, da reperti del I secolo AC fino ad arrivare ad ’800 e ’900", ha spiegato al giudice Sonia Caravelli. Aggiungendo che sono state recuperate "ceramiche, ossa, vetri e oggetti metallici, poi divisi per tipologia". Risponde quindi all’avvocato Sicilia che era stata fatta solo una stima della quantità di terra asportata e forse portata in discarica.

La.Valde.