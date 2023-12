Scavi al S. Maria. Slittano tutte le testimonianze

Niente da fare: l’ex sindaco Luigi De Mossi, ieri pomeriggio in tribunale non come avvocato ma come testimone nel processo per gli scavi al Santa Maria della Scala, sarà sentito la prossima udienza a marzo. Eppure alle 15 c’erano con lui anche l’ingegner Francesco Montagnani, dirigente dei lavori pubblici e testimone, Antonio Lauria, maestro d’arte e titolare della ditta che aveva eseguito l’intervento per il recupero ed il restauro della cosiddetta strada interna al Santa Maria. Il giudice Elena Pollini ha rinviato in blocco tutte le testimonianze a marzo prossimo quando non sarà più lei, visto che passa al gip, a seguire la vicenda giudiziaria. Che vede imputato l’architetto Caterina Biagini di presunte violazioni del codice dei beni culturali e del paesaggio e di possibili illeciti relativi alla mancata sorveglianza archeologica sull’opera.