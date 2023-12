Scavi a San Casciano dei Bagni. Nasce un polo mondiale per gli accademici e gli studiosi

Cadmo, nel mito dell’antica Grecia, fu il fondatore della città di Tebe. La stessa forte ambizione dell’eroe mitologico è alla base del progetto voluto dall’Università per Stranieri che porta il suo nome. Un progetto che ha un sapore nuovo e porta una ventata di aria fresca all’interno del mondo accademico e della ricerca scientifica. Ieri sera di fronte alla comunità di San Casciano dei Bagni, la sindaca Agnese Carletti e il professor Jacopo Tabolli, direttore del progetto, hanno presentato l’accordo di valorizzazione.

"Questa sarà la nostra bussola – ha dichiarato la sindaca – in un quadro generale i vari attori che sono protagonisti, dal ministero della Cultura a quello dell’Università, dall’Università per Stranieri alla Regione Toscana fino al Comune di San Casciano, hanno obiettivi che ciascuno dovrà raggiungere. Penso al Parco archeologico, al Museo e all’hub universitario. E’ un lavoro complesso che dobbiamo necessariamente portare avanti tutti insieme. Nessun ente può farlo da solo".

Jacopo Tabolli ha espresso l’emozione e il timore per il peso del progetto sulla comunità per un lunghissimo periodo. "Quello che siamo oramai abituati a vivere d’estate durante la campagna scavi – ha spiegato – lo vedremo sempre" . Arriveranno studenti e ricercatori da tutto il mondo per insegnare e imparare in uno scambio culturale e sociale continuo e che decideranno di confrontarsi con questo scavo unico. Basti pensare alla complessità e al numero di studiosi coinvolti per un’area di scavo di soli 400 metri quadrati. "Il progetto vede quattro azioni – ha continuato il direttore scientifico – la prima è l’dentificazione e la realizzazione della sede a San Casciano. Poi c’è il carattere legato all’accoglienza dei ricercatori. Questo è l’elemento permanente, sarà il luogo sempre aperto in rappresentanza dell’Università. Qui si terranno le summer school, le public lecture, così come le operazioni che oggi si svolgono a bordo scavo per mancanza di una sede appropriata. La mobilità di ricerca è invece la capacità di un territorio di attrarre ricerca. Il nostro gruppo è cresciuto – ha continuato Tabolli – oggi siamo circa novanta studiosi coinvolti. Ma l’archeologia è impari, le donne archeologhe sono penalizzate rispetto ai loro colleghi uomini. Avere figli e stare su uno scavo non è semplice. Per questo il progetto è aperto alla partecipazione non solo dei ricercatori ma anche alle loro famiglie, di qualsiasi genere".

Un sistema di ricerca inclusivo, aperto ai familiari e soprattutto ai loro bambini. Tabolli ha evidenziato la nuova frontiera delle analisi scientifiche: "Vedremo l’utilizzo di tecnologie innovative mai sperimentate prima. Infine l’incontro con la comunità civica. Faremo didattica, ricerca, mostre e lavoreremo sull’antropologia della memoria, nello specifico degli anni ’60 e ’70. Recupereremo un paesaggio dimenticato dell’archeologia". I tempi però stringono e le realizzazioni delle fasi del progetto avranno delle scadenze a breve. Per la sindaca Carletti già nel 2024 si cominceranno a vedere i primi risultati.