Scatta l’allarme e poi le manette. Arrestati due topi d’appartamento

Scatta l’allarme elettronico e scattano anche le manette. E’ durata solo pochi minuti, l’impresa di due ‘topi d’appartamento’ che avevano preso di mira un’abitazione di Colle impossessandosi di oro e gioielli e che ora sono uno in carcere e l’altro agli arresti domiciliari. Si tratta di due giovani stranieri di 27 e 24 anni, beccati quasi in flagrante da due pattuglie dell’Arma, una della stazione colligiana e l’altra del nucleo radiomobile della compagnia, allertate dalla telefonata di un cittadino che segnalava l’attivazione del sistema anti intrusione installato nel suo appartamento. In pochi minuti sono arrivate sul posto due ‘gazzelle’, in quel momento impegnate proprio nei servizi di controllo antifurto potenziati nell’ultimo mese per contrastare l’aumento del fenomeno, ed ai militari non è sfuggita la presenza di un’auto ferma in posizione sospetta con a bordo due giovani, ancora più sospetti dal momento che alla vista delle divise hanno cercato di allontanarsi in tutta fretta. In pochi attimi le macchine dei carabinieri hanno vanificato il tentativo di fuga bloccando quella dei due uomini, che sono stati fatti scendere, identificati e perquisiti. Anche la loro vettura è stata perquisita e dall’ispezione sono saltate fuori le prove che hanno inchiodato i due malviventi alle loro responsabilità: a bordo, infatti, i militari hanno rinvenuto molti oggetti preziosi per un valore di circa 7.000 euro, gioielli che gli accertamenti successivi hanno dimostrato provenire dall’abitazione in cui era scattato l’allarme, oltre a numerosi arnesi da scasso che hanno convinto gli inquirenti che i due giovani fossero una banda dedita sistematicamente ai furti nelle case, o ne facessero parte. Portati al comando di stazione, entrambi sono stati dichiarati in arresto con l’accusa di furto in abitazione aggravato in concorso e, dopo un giorno e due notti passati in guardina, su disposizione della Procura della Repubblica venerdì scorso sono comparsi davanti al Tribunale di Siena, dove il giudice per le indagini preliminari ha convalidato gli arresti e ordinato la custodia cautelare in carcere per il ventisettenne, già gravato da precedenti penali e che si trova ora recluso nella casa circondariale senese, e degli arresti domiciliari per il suo ancor più giovane complice. Le indagini sono ora in corso per accertare se i due agissero ‘per conto proprio’ o all’interno di un’organizzazione più vasta e se sono o meno coinvolti in altri furti perpetrati in Valdelsa.