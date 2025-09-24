Scatta la ‘rivoluzione idrica’. Un investimento da 6 milioni contro lo spreco dell’acqua

Stop alle perdite, ai disagi e allo spreco di quintali e quintali di acqua. Avanti tutta con il rifacimento della rete idrica di Poggibonsi e e delle sue frazioni. Lunedì partiranno i lavori a Gavignano: saranno posati 530 metri di nuove tubazioni. Quello al via è solo uno degli interventi previsti per il 2025: un pacchetto di lavori che porterà alla sostituzione di 1.330 metri di rete nel centro storico e circa 5.000 metri nel resto del territorio comunale, per un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro. Un maxi programma di interventi cofinanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). "I lavori che stanno per iniziare sono molto attesi- spiega l’amministrazione comunale- Si rendono necessari per risolvere le criticità e ridurre guasti e disagi". Un intervento importante nell’ambito del piano di rinnovo dell’acquedotto promosso da Acque spa e Comune e che, salvo imprevisti, dovrebbe concludersi entro l’anno. A seguire, i lavori riguarderanno anche altre zone del capoluogo e del suo hinterland: via della Repubblica, via Becheroni, via Poggiobonizio, via Bonizio Segni, via Trento, via Fiume, via Borgaccio, via del Casalino-Salice, via Marconi, via Volturno, via Camaldo, via Piave e la SP130 di Castagnoli in località Campotatti-Talciona. Sono invece definitivamente conclusi i lavori nelle vie XX Settembre, del Commercio e Arrigo VII, dove sono stati sostituiti in tutto circa 400 metri di condotte per un investimento di 280mila euro. Sono ancora in corso, invece, i lavori in viale Garibaldi, nelle vie San Lucchese, Senese, Trieste, dove le operazioni proseguono a pieno ritmo con la conclusione posticipata di alcune settimane rispetto al cronoprogramma iniziale vista l’ampiezza e la complessità del piano di interventi che interessa in tempi ravvicinati più aree della città. Come dire, insomma, che sono state sostituite o lo saranno a breve le tubature di gran parte della rete idrica del capoluogo e delle sue frazioni. Per consentire i lavori a Gavignano, ci saranno alcune modifiche alla viabilità, tra cui la chiusura del tratto di strada dal civico 3 al civico 35. "Condizioni meteorologiche permettendo- informa ancora l’amministrazione comunale di Poggibonsi- l’intervento prenderà il via lunedì dal lato della strada consortile per proseguire verso la chiesa. Si procederà a step di 50 metri per volta. La viabilità sarà garantita attraverso la strada delle Pancole e attraverso e la strada di Castellina in Chianti. Per il trasporto scolastico sarà disponibile il tratto compreso tra le Pancole e il bivio per la chiesa di Gavignano".