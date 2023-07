Scatta il piano del Comune "Valuteremo la terra alle prime luci dell’alba"

di Eleonora Rosi

"Sta piovendo anche adesso mentre parliamo, la decisione di mettere la bandiera verde è scontata" guarda fuori Paolo Ceccotti, dirigente e ingegnere del Comune di Siena, mentre spiega i motivi, piuttosto ovvi e palesi, che hanno portato alla decisione di sospendere la terza prova.

"Nelle ultime ore (ieri alle 17 ndr) sono caduti quasi quindici millimetri di pioggia - ha spiegato Ceccotti -. Non sono state precipitazioni particolarmente violente, ma sono state continue, quindi mi sembra una decisione doverosa e che l’amministrazione ha preso con raziocinio". La preoccupazione comunque non sembra eccessiva, come non lo è neanche lo stato del tufo secondo Ceccotti. "La terra sta reagendo abbastanza bene, c’è soltanto un dilavamento superficiale, purtroppo capita spesso e ci siamo abituati - ha detto l’ingegnere -. Si vedono queste strisce che dall’alto calano verso il Gavinone, ma direi che il tufo sta reagendo bene".

La possibilità di correre la quarta prova dunque non viene scartata del tutto da Ceccotti: "Ovviamente, come sempre, nella prima mattina di domani (oggi ndr), se le precipitazioni si saranno fermate, faremo una valutazione, guardando come la terra ha reagito, sopratutto vicino agli steccati, e valuteremo il da farsi. Abbiamo messo insieme una squadra di ventinove persone per domani mattina (oggi ndr), vedremo se saremo in grado e se sarà possibile ripristinare tutto in tempo per la quarta prova - ha spiegato Ceccotti -. Noi ce la mettiamo tutta come al solito, ma se la nottata prevede altri precipitazioni evidentemente non potremo lavorare in tempi brevi".

Non sembrerebbe necessario portare in Piazza altro tufo, nonostante tanto sia stato dilavato dalla pioggia. "Per quel che è dato vedere non servirà altro tufo - afferma Ceccotti -, ovviamente andranno curate la traiettoria e sopratutto le parti agli steccati e ai parapetti, in maniera tale da avere la certezza che ci sia la giusta tenuta e la giusta consistenza. Su questi punti cercheremo di lavorare da subito, così come per esempio davanti al Palazzo Comunale o dietro Fonte Gaia, perché le parti ’in piano’ della pista sono quelle che hanno più difficoltà a far dilavare e a far scorrere l’acqua".