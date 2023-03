Scatta il bonus per le utenze della Tari

Il Comune ha avviato l’iter per un nuovo bando per il bonus a favore di utenze non domestiche Tari. Il bando per accedere al contributo di 500 euro si apre il 27 marzo e si chiuderà il 14 aprile. Sarà rivolto alle imprese con sede legale o unità locale nel territorio del Comune, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, passive di Tari per utenze non domestiche e che possiedono precisi requisiti specificati nel bando, così come i termini, la modalità di invio della domanda, e la misura del contributo unitamente alla documentazione richiesta da. Gli interessati possono prendere atto della documentazione scaricabile dal sito del Comune al seguente link: www.comune.siena.itnode3237