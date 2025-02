Scarpelli: "Ambiente al centro dei progetti"

"Anche per il 2025 abbiamo voluto confermare la nostra partecipazione all’iniziativa ’Cronisti in classe’, uno straordinario strumento per dare un contributo alla crescita della consapevolezza ambientale e alla corretta informazione delle nuove generazioni. L’ambiente è da sempre al centro dei nostri progetti di educazione e sensibilizzazione rivolti alle scuole di ogni ordine e grado. Da molti anni siamo impegnati in tale direzione attraverso le lezioni in aula e, soprattutto, grazie alle visite negli impianti di gestione dei rifiuti rivolte negli istituti scolastici del nostro territorio. Mostrare agli studenti il lavoro che svolgiamo dopo la raccolta differenziata per ridare valore ai materiali è fondamentale per far comprendere l’importanza del riciclo e dell’economia circolare", spiega il presidente di Sienambiente Tiziano Scarpelli. "L’obiettivo delle visite – prosegue – è rendere gli studenti più consapevoli dei comportamenti e delle buone pratiche da mettere in atto quotidianamente, prima fra tutte la riduzione dei rifiuti. Un percorso e un metodo che trova piena coerenza nel progetto ’Cronisti in classe’ in virtù della nutrita partecipazione avuta nel corso degli anni. Per questo motivo abbiamo deciso di aderire anche alla nuova edizione dell’iniziativa dando il nostro supporto di conoscenze alle redazioni-laboratorio per la scrittura di articoli di carattere ambientale. Siamo certi che solo grazie alla conoscenza approfondita dell’attualità all’analisi delle sfide dei nostri giorni si può costruire solide basi per affermare uno sviluppo sostenibile".