Scarpata dello Spuntone. Via alla messa in sicurezza

Lavori per 200 mila euro sono quelli destinati dalla giunta colligiana a guida del sindaco Alessandro Donati per un corposo intervento di messa in sicurezza della scarpata a valle di via dello Spuntone nella parte bassa della città. Il provvedimento è stato approvato dall’Amministrazione comunale per la messa in sicurezza del versante e si tratta di un intervento che si è reso necessario in conseguenze dei danni provocati a partire dagli eventi atmosferici del 2 novembre scorso che hanno interessato tutta la Toscana. "Un intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della scarpata a valle dei resedi di alcuni immobili di via dello Spuntone – afferma una nota inviata dall’amministrazione colligiana – E’ quanto deliberato dall’Amministrazione comunale per un importo complessivo di circa 200 mila euro con l’obiettivo della messa in sicurezza del versante e l’incolumità delle persone". Sul ‘banco degli imputati’ ci sono gli eventi atmosferici del 2 novembre scorso che hanno interessato tutta la Toscana tanto da dichiarare lo stato di emergenza regionale da parte del presidente Eugenio Giani, per questo è stato accordato che l’intervento è urgente quanto necessario e fondamentale per corre riparo ai danni provocati. "In particolare – continua la nota di Palazzo Renieri – a Colle di Val d’Elsa il tratto cementato di scarpata verso il fiume Elsa che collegava lo sbocco del canale tombato del Fosso della Doccina è franato e il continuo percolare delle acque dallo sbocco del fosso stesso ha portato ad un peggioramento delle condizioni del versante". E’ stata inoltre individuate una ditta specializzata che si è resa disponibili ad attuare subito gli interventi di ripristino della sicurezza".