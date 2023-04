Scaramelli: "Cultura, sport e divertimento, una card per i giovani"

L’idea, non a caso, è ricalcata sulla card 18 app ideata dal governo di Matteo Renzi. A proporla Stefano Scaramelli, leader senese di Italia Viva e vicepresidente del consiglio regionale, ieri a fare volantinaggio al mercato per la lista Destinazione Terzo Polo che appoggia la candidatura a sindaco di Massimo Castagnini. "Vogliamo replicare a livello locale quella proposta – afferma Scaramelli – lanciando una card destinata ai giovani senesi da 18 a 28 anni, dedicata alla cultura, allo sport, al divertimento, per sostenere le attività relazionali dei nostri ragazzi ma anche il gusto di compare un libro o un quotidiano".

Destinatari circa tremila giovani, secondo Scaramelli, con un’operazione che dovrebbe essere sostenuta da un’alleanza istituzionale. "Pensiamo all’utilizzo di fondi comunali – afferma Scaramelli – con un contributo della Fondazione Mps dai fondi dedicati alla cultura. A livello regionale è stato già sperimentato un progetto simile, centrato sulla rivitalizzazione delle periferie che ha coinvolti anche sessanta giovani senesi".