Scangeo ’sogna’ Viso d’angelo "A Tittia ruberei la determinazione Il 29 aspetto la telefonata a casa"

"Un po’ di pioggia faceva bene, ma adesso sta esagerando. Stamani (ieri, ndr) abbiamo lavorato a scuderia, uscendo con tutti i cavalli. Se piove ancora? Si monta lo stesso", racconta Stefano Piras, in arte Scangeo. Uno dei fantini che potrebbe indossare il giubbetto il 2 luglio.

Quasi ci siamo: lo stato d’animo?

"Tranquillo. Sto benissimo. Sono allenato".

Si dice che sarai sicuramente a cavallo.

"Lo spero, naturalmente, però sicuri non si è mai. I contatti ci sono, molto buoni. Vediamo l’assegnazione".

Quante Contrade hai vicine?

"Diverse, dico la verità".

Che cosa ti dicono i dirigenti?

"Tutti la stessa cosa: dopo l’annata sfortunata 2022 guai deludere. Devo fare bene. Anzi, benissimo. Ci vorrebbe una vittoria, non corro per fare numero ma per arrivare primo. Vietato sbagliare".

Cosa ruberesti a Tittia?

"La sua determinazione, la voglia di vincere e arrivare sempre più in alto".

Scherza sempre quando lavora a scuderia con voi?

"Certo, è anche troppo umile. Sempre a lavoro, non stacca mai. Anche io faccio casa-scuderia e viceversa".

Momenti liberi: che fa Piras?

"Un po’ di riposo dopo pranzo. Non mi piace andare in giro per locali, sono riservato".

Sarebbe bello fare coppia con Viso d’Angelo com’è stato in provincia.

"E’ bravo, esperto. L’ho visto migliorato in partenza. Speriamo di poterlo montare, se non farà la notte andrò io al canape con lui alla Tratta".

Dove aspetterai la telefonata il 29 giugno?

"Da solo, a casa. Preferisco essere concentrato. Mi guarderò bene i cavalli alla Tratta".

Per il Palio verranno a Siena i tuoi familiari?

"Ad agosto scorso venne babbo, a luglio arriverà solo mio fratello Giuliano".

Fatto un fioretto?

"Non so neppure cosa è... no"

Quando sei nell’Entrone quale è l’ultimo pensiero?

"C’è talmente tanta adrenalina addosso, sono concentrato, penso solo a quello che devo fare. Anche durante la passeggiata storica è pieno di gente ma è come se non vedessi nessuno. Lo stesso al canape: l’unica idea è andare via bene, possibilmente davanti perché è tutto più lineare".

Svelaci un segreto: Tittia è migliorato o peggiorato rispetto al 2022?

"Sempre uguale! Speravo di trovarlo peggiorato così era meglio per noi, però è sempre il solito!"

Alla Contrada dove correrai cosa prometti?

"Di fare bene e puntare alla vittoria".

Il sogno di Piras uomo?

"C’è una ragazza a cui sono particolarmente affezionato però non è qui a Siena".

Laura Valdesi