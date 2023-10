Scambio professionale. Accordo con l’ospedale di Nantong in Cina L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese ha firmato un accordo di collaborazione con l'Affiliated Hospital of Nantong University per favorire l'interscambio del personale sanitario. L'accordo è stato siglato da Antonio Barretta e Yang Yuming a Siena.