Scambio di libri nelle cassette. Input a leggere

Una cerimonia con tutti i bambini delle scuole elementari e materne di Piancastagnaio si è svolta nella mattinata di ieri presso i giardini pubblici Nasini di Piancastagnaio presente il sindaco Luigi Vagaggini e le autorità civili del paese per l’ inaugurazione delle casette di condivisione dei libri e l’incentivazione della lettura nelle nuove generazioni come impegno di un futuro di pace speranza per i giovani del domani. Si tratta di un percorso voluto dall’ amministrazione comunale attenta alle problematiche dell’ infanzia e della scuola. Piccole casettine in legno che sono state collocate nei punti più significativi del paese e del centro storico pianese. La condivisione dei libri seguirà lo scambio reciproco da parte di chi depositerà volumi già letti all’ interno dei piccoli box dalle caratteristiche green prendendo a sua volta il libro da leggere Lo stesso sindaco Luigi Vagaggini ha dato il primo esempio mettendo a disposizione degli altri un libro donatogli dal proprio nipotino "Fiabe al telefono di Gianni Rodari" augurando ai numerosi bambini presenti di crescere avendo sempre bene in vista la speranza e la voglia di essere protagonisti del futuro attraverso lo studio e la ricerca culturale. La nuova iniziativa dell’amministrazione comunale segue le altre che hanno trovato spazio ultimamente in paese. Recentemente è stata inaugurata l’ Accademia musicale dell‘Amiata a Saragiolo. Accanto alla scuola musicale i laboratori teatrali e la realizzazione della grande emeroteca all’interno del Palazzo Comunale che raccoglie migliaia di giornali scolastici in cartaceo e video provenienti dalle scuole elementari, medie, superiori .

Giuseppe Serafini