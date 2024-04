Scambio di esperienze e ’best practices’ fra i due ospedali Collaborazione tra AouSenese e Aou di Modena per condividere best practices sull'umanizzazione delle cure e coinvolgimento di pazienti e volontariato nei percorsi di cura. Dirigenti di Modena partecipano a workshop dell'Aou Senese per scambiare esperienze e progetti.