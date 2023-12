Scambio degli auguri in prefettura nel segno dello spirito di collaborazione

Un’occasione di saluti cordiali che ha riunito tutte le istituzioni senesi per lo scambio di auguri voluto dal prefetto Matilde Pirrera, nel palazzo del Governo. Il prefetto in particolare ha ringraziato tutti i presenti per lo spirito di collaborazione e concordia con cui viene portata avanti l’opera quotidiana sul territorio, includendo anche il rapporto con le Contrade che, ha detto, "ringrazio per avermi accolta bene". Tra gli auguri particolari, il prefetto Pirrera ha voluto rivolgersi alla Valdichiana Senese che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento dell’inserimento tra le dieci finaliste per la corsa a Capitale italiana della cultura 2026. Un forte legame con il territorio emerso anche dall’albero di Natale realizzato con le immagini di tutti i Comuni della provincia, oltre a quello dedicato ai premi Nobel all’ingresso del palazzo.

A rivolgere il proprio augurio nell’occasione anche il cardinale Augusto Paolo Lojudice, che ha dedicato un pensiero al percorso giubilare che culminerà nelle celebrazioni del 2025, ma che già dal prossimo anno dovrà rappresentare un cammino condiviso per le nostre comunità.