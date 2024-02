Satiro e quelle promesse di gloria mai mantenute

Noi che abbiamo vissuto l’epoca del cavallo Satiro possiamo dire di soggetti arrivati in piazza con una certa fama, ma poi senza importanti risultati. Satiro, cavallo degli anni settanta, protagonista di tre carriere fra il 1972 e l’anno successivo. Dopo essere stato mandato a casa due volte, eccolo fra i canapi con il Drago nell’agosto del 1972: complice un abbassamento in netto ritardo del mossiere Sabatino Vanni che lascerà dopo questa prestazione, non riesce a recuperare sullo slancio vincente di Orbello e Valente nell’Onda, nonostante la presenza dell’esperto Bazza. Nel 2 luglio 1973, sempre seguito da un ottimo parere di esperti e contradaioli, Satiro va in sorte alla Chiocciola che l’affida a Canapetta. E qui si cominciano ad intravedere meglio i limiti del cavallo che parte bene, ma poi tende a sparire ben presto dalle prime posizioni. Infine l’ultima carriera sul tufo in agosto: stavolta è di rincorsa per una Lupa già in parte appagata dal successo di luglio. Montato dal fresco vincitore Tristezza, la corsa si racconta in una partenza bruciante, nonostante la difficile posizione, ma senza entrare nel vivo della lotta per i primi posti. La caduta rovinosa e il grave infortunio, condizionerà anche, al giro successivo, la lotta dei primi.

Massimo Biliorsi