Sarteano "Terremo vivo il ricordo di Piazzai"

Si svolgeranno domani alle ore 10 i funerali di Giancarlo Piazzai, morto nell’incidente sulla strada vecchia senese a Chianciano, la chiesa è quella di San Francesco. Ancora forte la commozione a Sarteano. Giancarlo Betti, presidente della Giostra del Saracino di Sarteano lo ricorda così : "Giancarlo era un amico di tutti, della Giostra del Saracino e della sua contrada, la Santissima Trinità, per la quale ha anche corso la Giostra nei primi anni ’90. Sarteano perde una bella persona, noi un grande amico. Le nostre più sentite condoglianze ai suoi fratelli, Massimo Piazzai, che è anche il nostro vicepresidente in carica, e Claudio Pugnalini, e a tutta la sua famiglia". "Per tutti noi era come uno di famiglia. Alla Contrada - dice il Capitano della Ss. Trinità, Federico Pizzinelli - è sempre stato vicino. Terremo vivo il suo ricordo.

Anna Duchini