Sarteano Jazz and Blues Festival The Groove family stasera in piazza

A Sarteano va in scena la trentaquattresima edizione del Jazz and Blues Festival, che porta nel borgo della Val d’Orcia grandi nomi della scena contemporanea. Piccole formazioni per una grande atmosfera, nei tre eventi in programma al Chiostro della Chiesa di San Francesco. Rinnovata la direzione artistica del festival, affidata quest’anno a Mirco Rubegni, per una programmazione che porta in scena un calendario davvero interessante.

I giochi si sono aperti ieri pomeriggio con le prime proposte di concerti gratuiti e diffusi per il centro, e proseguirà fino a domenica. Ad aprire la rassegna è stato il Giovanni Tramonti Quartett ‘Remembering Pepper Adams’, con Giovanni Tramonti (sax baritono), Rachele Fogu (chitarra), Daniele Del Gobbo (pianoforte), Matteo Chimenti (contrabbasso), Francesco Coli (batteria). Oggi alle 18.30 in in Piazza XXIV Giugno sarà la volta di The Groove Family, con Cecilia Brunori (voce), Francesco Marangoni (chitarra), Matteo Stefanelli (pianoforte) Lorenzo Calvanelli (basso) e Andrea Di Cintio (batteria).

I concerti diffusi nel borgo proseguiranno ogni giorno a partire dalle 18.30, fino a domenica, trasformando il centro storico del paese in un auditorium a cielo aperto, immerso nel paesaggio toscano. Tutto questo mentre il clou del festival si aprirà domani sera con un ciclo di tre concerti al Chiostro della Chiesa di San Francesco, programmati tutti alle 21.30 (con ingresso a 10 euro).

Si comincia domani con il duo formato da Luca Aquino (tromba) e Natalino Marchetti (fisarmonica), che si esibiranno con le loro sonorità in un repertorio che va da Nino Rota a Ennio Morricone, da Roberto Murolo a Lucio Dalla, passando per Bruno Lauzi, Luigi Tenco e Fabrizio De André. Un super trio è poi in arrivo per la serata di sabato, quello formato dal batterista Zeno De Rossi con Francesco Bigoni al sax tenore e clarinetto e Giorgio Pacorig al pianoforte, che porta in tour il suo terzo disco ‘This Is Always’. Terzo e ultimo appuntamento, sempre alle 21.30 nel Chiostro della Chiesa di San Francesco, con il trombone di Gianluca Petrella e il vibraphone di Pasquale Mirra. Il festival, targato Nuova Accademia degli Arrischianti, è finanziato dal Comune di Sarteano e dalla Regione.

Riccardo Bruni