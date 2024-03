Sarteano, figuranti in trasferta. Dalla Giostra del Saracino a Massa La Giostra del Saracino di Sarteano si conferma protagonista per il terzo anno consecutivo nei festeggiamenti del 'Capodanno dell'Annunciazione'. Con oltre 40 figuranti, il grande corteo si è svolto oggi a Massa Marittima, anticipando le prossime importanti manifestazioni come le Feste delle Cinque Contrade e il ritorno di Civitas Infernalis a fine luglio, a cui tutte le forze della Giostra stanno lavorando. Non va dimenticata la Giostra del Saracino il 15 agosto.