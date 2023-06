Sarteano, festa dello sport Ben 22 appuntamenti

Sono ben 22 gli appuntamenti concentrati oggi e domani, tutti presso l’area sportiva che sorge intorno al PalaGori di Sarteano e che, dalla mattina presto fino al dopo cena delle due giornate, vedranno le Associazioni sportive del paese dare vita ad una festa che vuole rendere omaggio alla bellezza e ai valori dello sport e ai tanti sportivi sarteanesi. Sono 15 le realtà associative che, coordinate da "Area Sport" e "Rosa Canina", e supportate dal Comune di Sarteano, hanno lavorato per tre mesi per mettere a punto le due giornate di festa: passeggiate, anche a cavallo, un raduno di auto e moto d’epoca, dimostrazioni e prove aperte a tutti di ballo, kick boxing, shiatsu, yoga, step, pilates ma anche avviamento al pattinaggio, al pump track, fino alla pesca sportiva, senza tralasciare i tornei: pallavolo (compreso un match genitorifigli) e calcio con due memorial dedicati a Giancarlo Piazzai, sarteanese recentemente scomparso, amante del calcio e della comunità e Teddy Bartoli, giovane calciatore venuto meno nel 2007; occasione, questa, per inaugurare i lavori del campetto di calcio a 5 a lui dedicato.