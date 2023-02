Scontri dopo Sarteano-Chiusi: scatta il Daspo per undici tifosi

Pattuglia dei Carabinieri (immagine di repertorio)

Siena, 18 febbraio 2023 - Saranno avviate le procedure per l'emissione del Daspo nei confronti di 11 tifosi coinvolti negli scontri di fine partita accaduti a Sarteano, domenica scorsa. Il 12 febbraio si è disputato l'incontro di calcio valevole per il campionato dilettantistico di Prima Categoria Olimpic Sarteano - Nuova Società Polisportiva Chiusi, con l'impiego dei militari dell'Arma Carabinieri in servizio di ordine pubblico. Al termine della partita, conclusasi in parità, circa 20 tifosi appartenenti ad entrambe le squadre, dopo aver abbattuto le transenne che erano state poste a divisione delle opposte tifoserie, sono venuti a contatto.

Solo il pronto intervento dei militari, a separare ed allontanare i due gruppi, ha impedito conseguenze ulteriori. A seguito di minuziose ed accurate indagini svolte dall'Arma, estrapolando alcuni video ed esaminando atti, i carabinieri sono riusciti ad arrivare all'identificazione di almeno 11 persone, appartenenti ad entrambe le tifoserie, che si sono distinte negli scontri, ora al vaglio della Questura per l'emissione della misura di prevenzione.

