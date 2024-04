Sarracino, Pd: "Bene i fondi per la sanità"

"Mentre il Governo continua a picconare a suon di tagli la sanità pubblica, a Siena arrivano dalla Regione Toscana circa dieci milioni di euro per l’edilizia sanitaria e l’ammodernamento tecnologico dei macchinari dell’ospedale". È quanto afferma Marco Sarracino, commissario dell’Unione comunale del Pd, riferendosi al Piano di investimenti della Regione legati ai finanziamenti statali ’ex articolo 20’, che destina 8 milioni al completamento dell’immobile Asl in viale Sardegna e 1,7 milioni per l’innovazione tecnologica alle Scotte. "Queste risorse – afferma Sarracino – sono fondamentali per disegnare la sanità del futuro e dare risposte sempre più forti ai bisogni di salute delle persone. Investire in sanità vuol dire tutelare la salute delle persone".