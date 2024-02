Sarracino, esordio con i Circoli. Ma salta l’incontro con il gruppo

Il primo incontro è stata una sintesi delle aperture ma anche delle difficoltà che incontrerà sulla sua strada. Marco Sarracino, deputato e membro della segreteria nazionale Pd, ha inaugurato il suo incarico di commissario dell’Unione comunale del partito incontrando i segretari dei Circoli. Non tutti a dire il vero: presenti Giovambattista Zona La Lizza, Giulia Periccioli Sant’Andrea, Andrea Sbardellati Logge del Papa, Rossella Tinti Palazzo Diavoli, Annalisa Tedeschi San Miniato, Lanfranco Perrone Sant’Agostino. Gli altri assenti, alcuni motivati (vista la comunicazione a strettissimo giro), altri per palese distanza politica.

Assente anche il gruppo consiliare, che Sarracino avrebbe voluto incontrare subito con i responsabili dei Circoli. Ma la capogruppo Giulia Mazzarelli non avrebbe dato seguito alla richiesta del neo commissario. E così l’incontro ci sarà, ma in un secondo momento.

Di certo per venerdì primo marzo Sarracino ha convocato un’iniziativa aperta a tutti gli iscritti al partito. L’obiettivo è "cominciare insieme il percorso di ricostruzione della presenza e dell’azione politica del partito in città". E ancora, "riconnettere il Pd con il tessuto sociale e con la comunità di Siena. La città merita un partito forte, rinnovato e radicato".

Previste anche una conferenza programmatica e una organizzativa, in vista delle europee: "È un percorso complesso, che richiede impegno e passione, ma sono certo che presto saremo pronti per scrivere una nuova storia per il Pd e per Siena". Anche se lo strappo con una parte del partito, che non avrebbe mai voluto il commissariamento, è ancora profondo.

O.P.