Sara Cafarelli ’firma’ l’etichetta dello spumante Sussulto

E’ dell’artista senese Sara Cafarelli il quadro da cui nasce l’idea di ‘Arte in Bolla’, ovvero l’etichetta e il progetto dell’aziende senese ‘Amici in Bolla’ per l’ultimo arrivato in tema di bollicine, cioè il primo rosato di Sussulto, spumante metodo classico che è sul mercato dal 2017. La presentazione della bottiglia del rosato con l’etichetta dipinta per l’occasione da Sara Caffarelli è avvenuta davanti ad un folto numero di appassionati di arte e bollicine al Battistero Bistrot. ‘Amici in Bolla’ è un’azienda fondata da due ragazzi senesi, Marco Mannini e Riccardo Bogi e dal loro amico e collega, Stefano Marinari, fiorentino e specializzato in enologia.