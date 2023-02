Saporito tra i migliori chef d’Italia

Aveva già vinto il premio come Miglior Allievo della Toscana 2023 il colligiano Giuseppe Saporito (nella foto al centro) dell’Istituto ‘Ricasoli’ di Colle per il ‘Baccalà Saporito’. Grazie a ciò Giuseppe Saporito, classe 2006, era stato premiato per il suo piatto dal tema ‘Baccalà Saporito’, ottenendo il diritto a rappresentare la Toscana nei Campionati della Cucina Italiana che lo scorso 19 febbraio hanno decretato a Rimini il miglior giovane chef. Seppur senza raggiungere il primo posto ottima è stata la prestazione di Saporito. Il quale ha dichiarato di ‘essere contento, ma non soddisfatto, perché si può fare sempre meglio’. Poco più che sedicenne, ma in una competizione nazionale con regole ferree da seguire il colligiano ha dato filo da torcere a molti altri chef ben più anziani. Il concorso ‘Miglior Allievo della Toscana 2023’, rimane comunque tra le mani di Saporito.

