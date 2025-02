’Saper pensare’. Nuova edizione del corso di filosofia

Ritorna il corso ’Saper pensare. L’attualità della filosofia’ dell’Università di Siena aperto, oltre che agli studenti, anche a tutti gli interessati. Si tratta della sesta edizione per il popolare corso tenuto dal professor Christoph Lumer, docente di Filosofia morale del Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne. Le venti lezioni, a cadenza bisettimanale, si terranno al San Niccolò, dal 25 febbraio al 15 maggio dalle 14.30 alle 16. Per gli esterni non è prevista iscrizione al corso, ma è sufficiente frequentare le lezioni. Per gli studenti occorre inserire l’insegnamento nel piano di studio. Saranno trattati temi delle varie discipline della filosofia: realtà, modelli e teorie scientifiche, benessere e giustizia, democrazia diretta e rappresentativa, razionalità, felicità e saggezza, verità. Le lezioni saranno tenute da 15 docenti dell’Università di Siena e di altri atenei.