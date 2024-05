Santo Spirito attende risposte dal ministro

"L’amministrazione è a conoscenza delle criticità evidenziate mediante il garante per i diritti delle persone detenute, Stefano Longo, al sindaco Nicoletta Fabio. Il parlamentare Francesco Michelotti sta interloquendo con il Governo per trovare correttivi". Così il vicesindaco Michele Capitani, nel rispondere all’interrogazione dei consiglieri del gruppo Pd sulla condizioni della Casa circondariale di Santo Spirito. I Dem hanno parlato del sovraffollamento del carcere: "Alla ristrettezza degli spazi – hanno detto – con celle piccole e servizi angusti, si unisce il fatto che i detenuti sono più di 70 rispetto a una capienza regolamentare di 58. Inoltre c’è carenza di personale sia penitenziario che amministrativo e manca un giudice di sorveglianza stabile che possa seguire le varie istanze, compreso l’accesso ai benefici di legge".

Capitani ha spiegato: "L’interrogazione dell’onorevole Michelotti è in attesa di risposta dal ministro competente ed è incentrata sulle criticità della pianta organica e i correttivi che il ministero intende apportare. Parallelamente l’amministrazione ha seguito con interesse il provvedimento del Governo che mette a disposizione per l’edilizia penitenziaria risorse per porre rimedio a un eredità caratterizzata da totale disinteresse per le condizioni strutturali delle case circondariali del nostro paese".

Nel dibattito è intervenuta anche Emanuela Anichini, presidente della Commissione Pari opportunità, annunciando una riunione incentrata proprio sulla situazione del carcere di Santo Spirito.