Santa Marta, Siena: Lavori più Lunghi, Slitta il Rientro

Slitta la conclusione dei lavori alla scuola dell’infanzia Santa Marta, che già lo scorso anno era stata costretta al trasloco all’emiciclo a San Miniato in vista dello svolgimento dei lavori. Ora l’amministrazione comunale ha approvato, ridimensionandola, la richiesta di proroga da parte dell’azienda che sta svolgendo i lavori, che andranno sicuramente a intaccare anche l’avvio del prossimo anno scolastico. Come già successo per la Simone Martini, che potrà tornare nel proprio edificio se non ci saranno ulteriori intoppi durante le vacanze di Natale, anche la Santa Marta dovrà iniziare in trasferta l’anno 202324.

A oggi non è possibile avere una risposta certa sui tempi di rientro a scuola, anche se nel nuovo atto di Palazzo pubblico si indica al primo ottobre il termine per la conclusione dei lavori, rispetto alla richiesta iniziale del 31 ottobre. Ma non è affatto detto che a quella data i bambini e il personale possano rientrare nella scuola rinnovata, perché ieri in Comune circolava anche l’ipotesi di ulteriori slittamenti rispetto a ottobre per il rientro a Scacciapensieri.

Ma perché lo slittamento? Nelle richieste della ditta figurano la "contemporaneità di esecuzione delle opere di adeguamento antisismico e dell’efficientamento energetico" che hanno causato "un ritardo nella conduzione dei lavori e l’impossibilità di rispettare i termini contrattuali". Ancora, i numerosi giorni di pioggia tra aprile e luglio, nonché (al contrario) "le forti ondate di calore che a luglio hanno impedito la lavorazione sulle parti esposte direttamente ai raggi solari per la lavorazione del cappotto esterno". Ora famiglie e personale aspettano comunicazioni ufficiali sulla data prevista per il rientro a ’casa’.

Orlando Pacchiani